O.G. idaresindeki servis minibüsü, Kemalpaşa-İzmir yolu Kızılüzüm mevkinde karşı yönden gelen E.A'nın kullandığı servis minibüsü ile çarpıştı.

Kazada, sürücü O.G. ile diğer minibüste yolcu olarak bulunan İ.K. ve Z.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Kemalpaşa yolu kısa bir süre trafiğe kapandı.