İzmir’in Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adam öldürme, yaralama ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan aranan Ş.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ş.C'yi sahte kimlikle yakaladı.

İki kez tasarlayarak adam öldürme suçundan firar, yaralama ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ş.C. tutuklandı.