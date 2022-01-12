Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da otomobili su kanalına düşen alkollü sürücü yaralandı.
Mahmut D. idaresindeki otomobil, Menderes Mahallesi'nde su kanalına düştü.
Otomobilden çıkamayan Mahmut D. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Telefon sinyalinden yeri tespit edilen sürücüyü itfaiye ekipleri, belirttiği adresin 15 kilometre batısında buldu.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün 240 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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