Manisa jandarmasından 389 uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 1 Ocak-25 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki dönem içerisinde, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan toplam 389 operasyonda; 568 şüpheli şahsın üst, araç, ev ve işyerlerinde arama yapıldığı bildirildi.



Yapılan aramalarda; çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 251 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet piyade tüfeği fişeği, 191 adet av fişeği ele geçirildiği bildirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, `Sorumluluk bölgemizde bundan sonraki dönemde de uyuşturucu maddelerin ticaretine, kullanılmasına, bulundurulmasına ve üretimine engel olmak maksadıyla operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir.` ifadelerine yer verildi.