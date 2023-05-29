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Güncel
İHA 29.05.2023 16:52

Manisa jandarmasından 389 uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 1 Ocak-25 Mayıs tarihleri arasında yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının verileri paylaşıldı. 389 operasyonun yapıldığı çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin de ele geçirildiği kaydedildi.

Manisa jandarmasından 389 uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 1 Ocak-25 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki dönem içerisinde, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan toplam 389 operasyonda; 568 şüpheli şahsın üst, araç, ev ve işyerlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Yapılan aramalarda; çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 251 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet piyade tüfeği fişeği, 191 adet av fişeği ele geçirildiği bildirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, `Sorumluluk bölgemizde bundan sonraki dönemde de uyuşturucu maddelerin ticaretine, kullanılmasına, bulundurulmasına ve üretimine engel olmak maksadıyla operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir.` ifadelerine yer verildi. 

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