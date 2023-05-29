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Güncel
İHA 29.05.2023 16:26

Kars’a sağanak uyarısı

Kars’ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars’a sağanak uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Kars genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar bölge genelinde güneybatılı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinde kuvvetli ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Öte yandan sağanak e gök gürültülü sağanak yağmurun beklendiği Kars’ta hava sıcaklığı 20 gerece olarak ölçüldü.

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