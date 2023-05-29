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Güncel
AA 29.05.2023 15:58

Balıkesir’de "düşmana atılan ilk kurşunun" 104. yıl dönümü kutlandı

172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın Ayvalık'ta ilk kurşun atışının 104. yıl dönümü anısına Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni ardından Alibey Adası'nda Ali Çetinkaya büstüne çiçek bırakıldı.

Balıkesir’de "düşmana atılan ilk kurşunun" 104. yıl dönümü kutlandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada ”Milli Mücadelenin ilk kurşununun, 28 Mayıs 1919 günü Ayvalık’ta karaya çıkan işgalci Yunan kuvvetlerine karşı, Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki 172. Alay tarafından atıldığı bir tarihi gerçektir. Bu ilk direnişte Üsteğmen Fahri Bey ile üç neferimiz şehit oldular, onları da saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, protokol üyeleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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