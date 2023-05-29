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Güncel
İHA 29.05.2023 14:29

Tunceli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli merkez, Pülümür ve Ovacık ilçelerinde sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarı sonrası Pülümür’de bastıran sağanak yağış sonrası tepelerden yola taş parçaları düştü.

Tunceli’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli merkez, Pülümür ve Ovacık ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, ''Tunceli'de bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ denildi.

Açıklamanın ardından Pülümür’de başlayan sağanak sonrası tepelerden yola düşen taş parçaları sürücülere zor anlar yaşattı.

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