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Güncel
İHA 29.05.2023 14:22

Adıyaman’da, yol verme kavgası: 3 gözaltı

Adıyaman’da, iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da, yol verme kavgası: 3 gözaltı

Yeşilyurt Mahallesi Beri Köprüsü yakınlarında iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar bir birine yumruk ve tekmelerle saldırırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahaleleri yetersiz kalınca olay yerine destek polis ekipleri sevk edildi. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Olayda gözaltına alınan 33 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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