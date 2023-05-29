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Güncel
İHA 29.05.2023 13:48

Erdoğan'ın zaferi Kilis’te coşkuyla kutlandı

13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre zafer kazanan Recep Tayyip Erdoğan için Cumhuriyet meydanında buluşan binlerce vatandaş kutlamalara başladı.

Erdoğan'ın zaferi Kilis’te coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayan oy sayımında sandıkların çok büyük bir kısmı açıldı.

Açılan sandıkların resmi olmayan sonuçlarına göre seçim Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Erdoğan'ın zaferi Kilis’te coşkuyla kutlandı




Kutlamalara katılan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Metin Karakuş, teşekkür konuşması yaptı. Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı. Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar da Erdoğan'a destek sloganı attı.
 

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