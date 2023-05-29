Bartın’da Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı

Bartın'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti seçmenleri kutlama için sokaklara çıktı.

Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamalara katılanlar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Önce il başkanlığı binasında başlayan kutlamalar diğer vatandaşların katılmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtının önünde devam etti.

Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamada sevinç gösterisinde bulunuldu, sloganlar atıldı. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için Cumhuriyet Meydanı etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı.