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Güncel
DHA 29.05.2023 13:44

Bartın’da Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı

Bartın’da Cumhurbaşkanı Seçimi oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi nedeniyle Cumhur İttifakı seçmenleri Cumhuriyet meydanında toplanarak kutlama yaptı.

Bartın’da Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı
[Fotograf: DHA]

Bartın'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti seçmenleri kutlama için sokaklara çıktı.

Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamalara katılanlar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıdı. Önce il başkanlığı binasında başlayan kutlamalar diğer vatandaşların katılmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtının önünde devam etti.

Bartın’da Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı

Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamada sevinç gösterisinde bulunuldu, sloganlar atıldı. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için Cumhuriyet Meydanı etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı.

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