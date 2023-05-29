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Güncel
İHA 29.05.2023 13:45

Yalova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Yalova'da, cumhurbaşkanı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Yalova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı
[Fotograf: İHA]

Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı olmasının ardından Yalova'da vatandaşlar kutlama yaptı.

Birçok vatandaş araçlarıyla AK Parti ve Türk bayraklarıyla turlar attı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı coşkulu kutlamalara sahne oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova'da yüzde 50,39 oy alan Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine düzenlenen kutlamalara AK Parti milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.

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