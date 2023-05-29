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Güncel
DHA 29.05.2023 13:49

Kütahya'da, Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' kutlaması

Kütahya'da, resmi olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Cumhur İttifakı seçmenleri Zafer Meydanı’nda kutlama yaptı.

Kütahya'da, Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' kutlaması
[Fotograf: DHA]

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, Kütahya’da partililer tarafından sevinçle karşılandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Zafer Meydanı’nda toplanan partililer, seçim zaferini kutladı.

Kütahya'da, Cumhur İttifakı'ndan 'seçim' kutlaması

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililer, seçim yasaklarının kaldırılması ve sonuçların yayınlanmasının ardından yürüyüşe başladı. Zafer Meydanı’na kadar yürüyenler, ellerinde bayraklarla meydanı doldurdu. Davul- zurna eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutlayanlar, araçları ile konvoy oluşturdu. Meşale yakıp, korna çalan partililer, sevinç gösterilerinde bulundu. 

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