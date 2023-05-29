Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde'de 133 bin 950 oy aldı

Niğde’nin 5 ilçesinde de üstünlüğünü koruyan Erdoğan, Bor ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 bin 998 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 14 bin 56 oy aldı.



Ulukışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 85, Kemal Kılıçdaroğlu 6 Bin 401 oy aldı. Çamardı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 560, Kemal Kılıçdaroğlu ise bin 836 oy aldı. Çiftlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 106, Kemal Kılıçdaroğlu ise 5 bin 73 oy aldı. Altunhisar ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 373 Kemal Kılıçdaroğlu ise bin 396 oy aldı.