Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.05.2023 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde'de 133 bin 950 oy aldı

Niğde İl Seçim Kurulunun resmi olmayan verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ikinci tur seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 52 bin 9 oy fark attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Niğde’den yüzde 62.05, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 37.95 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Niğde'de 133 bin 950 oy aldı

Niğde’nin 5 ilçesinde de üstünlüğünü koruyan Erdoğan, Bor ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 bin 998 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 14 bin 56 oy aldı.

Ulukışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 85, Kemal Kılıçdaroğlu 6 Bin 401 oy aldı. Çamardı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 560, Kemal Kılıçdaroğlu ise bin 836 oy aldı. Çiftlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 106, Kemal Kılıçdaroğlu ise 5 bin 73 oy aldı. Altunhisar ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 373 Kemal Kılıçdaroğlu ise bin 396 oy aldı.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Diyarbakır'daki silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
Avrupa liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları geliyor
17:21
Mars kabuğunun yer kabuğundan daha kalın olduğu ortaya çıktı
17:23
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon 3 araca çarptı: 13 yaralı
17:17
İslam Camiası Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği
17:13
Putin'den Kırgızistan ile ortak bölgesel hava savunma sistemi kurulmasına onay
17:10
Gana'da tekne alabora oldu: 1 ölü, 50 kayıp
Erzurum mor ters lalelerle renklendi
Erzurum mor ters lalelerle renklendi
FOTO FOKUS
İstinat duvarı araçların üzerine yıkıldı
İstinat duvarı araçların üzerine yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ