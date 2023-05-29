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Güncel
İHA 29.05.2023 16:32

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından 7 şahıs gözaltına alınırken, 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili Antalya Caddesi üzerinde durdurdu.

Araçta yapılan incelemede 1,47 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri, bir diğer olayda ise Antalya istikametinden Beyşehir yönüne seyir halinde olan bir otomobili yeni çevre yolu üzerinde durdurdu. Araçta ve ikametlerde yapılan aramada, 2 hassas terazi, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlardan 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vuslat Parkı Jandarma Burnu Mevkiinde ise polis ekiplerin bir şahsıdan şüphelenmesi üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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