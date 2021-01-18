Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda sigara kutusuna saklanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, M.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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