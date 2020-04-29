Belediyeden yapılan açıklamaya göre, karantina ve sosyal mesafe gölgesinde başlayan ramazan ayının buruk geçmesini önlemek için bir etkinlik başlatıldı.

Etkinlik çerçevesinde 18 mahalleyi otobüsle gezen meddah ve musiki grubunun ilk durağı Altayçeşme, Yalı ve Feyzullah mahalleleri oldu. Müzik sesiyle camlara ve balkonlara koşan vatandaşlar da alkışlarıyla gruba eşlik etti.

Açıklamada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın şu görüşlerine yer verildi:

“Bu kutsal ayda, insanlarımız belki de hayatlarında ilk kez ayrı sofralarda iftar açıyor. Büyük bir aile olduğumuzu ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Geleneksel ramazan eğlencelerini, gezici ekibimizle vatandaşlarımızın ayağına götürdük."