Mali'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Fransa'ya "seçici hafıza" suçlaması

BM Güvenlik Konseyi, Mali'deki durumu ele alan bir oturum düzenledi.

Oturumda söz alan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) uluslararası toplumun katkılarıyla yaklaşık 10 yıldır görev yaptığını belirterek "Katılımcı ülkeler ağır bedeller ödüyor. Misyon için ayrıca çok önemli bir bütçe ayrılıyor" diye konuştu.

MINUSMA'nın sivilleri ve insan haklarını koruma alanında da yetkisi olduğuna dikkati çeken de Riviere, "MINUSMA'nın görevini engelsiz yerine getirebilmesi gerekiyor. Ancak Wagner Grubu'nun da dahil olduğu Moura katliamı hakkında hala bilgilendirilmemiş olmamız kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Mali BM Daimi Temsilcisi Konfourou ise Fransız daimi temsilcisinin "seçici bir hafızaya" sahip olduğunu dile getirerek Fransa'nın Mali halkına yönelik ciddi insan hakları ihlalleri olduğunu, bunun da Mali Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından belgelendiğini savundu.

Konfourou, "Eğer (Fransız Daimi Temsilci'nin) seçici bir hafızası olmasaydı, Ocak 2021'de Fransız güçlerinin bir düğünü nasıl trajediye çevirdiğini de anımsardı" diye konuştu.

Ekvador'un da insan hakları alanındaki eleştirilerine tepki gösteren Konfourou, "Seçici hafızayla hareket etmeyelim. İnsan hakları kuralları herkes için geçerli" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Mopti'deki hava saldırısı

Mali'de 3 Ocak 2021'de Mopti bölgesindeki bir köye düzenlenen ve 100 kişinin öldüğü iddia edilen hava saldırısı dikkatleri Fransa'ya çevirmişti.

Fransız ordusu aynı tarih ve bölgede bir hava operasyonu yaptığını ancak sadece teröristlerin hedef alındığını kaydetmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 2014'te "Barkhane Operasyonu'nu" başlatmıştı.

Mali’de de eski Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın Ağustos 2020'de askeri darbeyle devrilmesiyle sona eren protesto gösterileri sürecinde, halkın Fransa karşıtlığı ön plana çıkmıştı.

Düzenli G5 (Çad, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya) orduları ile iş birliği içinde terör örgütü El Kaide, DEAŞ ve bağlantılı grupları Sahra Çölü'nden ve Nijer Nehri etrafından çıkarma misyonuyla hareket eden Barkhane askerleri Mali, Nijer ve Burkina Faso'da artan terör saldırılarının önüne geçememişti.

Fransa, 9 Kasım 2022'de "Barkhane Operasyonu"nu sonlandırdığını duyurmuştu.