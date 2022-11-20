Kraliyet Sarayı yetkililerinden Ahmad Fadıl Shamsuddin, yaptığı açıklamada, sarayın, siyasi parti ve koalisyon liderleri ile iletişime geçmek için Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun'dan yardım istediğini söyledi.

Ahmad Fadıl, "Meclis Başkanı tarafından kararlaştırılan sırayla siyasi parti ve ittifak liderlerinden, hükümeti kuracak çoğunluk ve söz konusu koalisyonun başbakan adayı konusunda yarın saat 14.00'a kadar Kral'a bilgi vermeleri istenecek." ifadesini kullandı.

Ahmad Fadıl, anayasa uyarınca, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin nihai karar verme yetkisinin Malezya Kralı'na ait olduğunu hatırlattı.

222 sandalye bulunan Malezya meclisinde hükümet kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Seçimlerde 82 sandalye kazanarak 15. genel seçimi önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN) koalisyon hükümeti için görüşmelerine başladı.

Özellikle Sabah ve Sarawak eyaletlerindeki partiler ile seçimlerde büyük hezimete uğrayan Ulusal Cephe (BN) dahil olmak üzere olası koalisyon ortaklarıyla kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.