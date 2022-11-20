Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 11:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da otomobil viyadüğün bariyerine çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobilin viyadüğün demir bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, U. O. idaresindeki otomobil bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak viyadüğün demir bariyerlerine çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü U. O., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Haberler
- 12:22
- 12:09
- 11:50
- 11:34
- 12:09
Sıradaki Haber
Giresun'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz