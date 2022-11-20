Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U. O. idaresindeki otomobil bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak viyadüğün demir bariyerlerine çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü U. O., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.