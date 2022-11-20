Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da trafik kazası: 12 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Mısır'ın doğusunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Yerel medyadaki haberlere göre, Ras Garib kentinin kuzeyindeki Ez-Zafarana Garib yolunda bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Mısır makamlarından ise henüz kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor.
Etiketler: Mısır Trafik Kazası
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