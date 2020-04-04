Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ve Malazgirt Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bekçiler, PTT'den aldıkları yardım ücretlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın tüm tedbirleri alan ekipler, ilçenin 12 mahallesi ve 74 köyünde ekip otolarından yardım paralarının dağıtımı yapıyor.

Yardım paraları dağıtımına eşlik eden Saltukgazi Mahallesi Muhtarı İhsan Eren, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

Vatandaşları da gereken hassasiyeti göstermeye ve duyarlı olmaya davet eden Eren, "Allah devletimize zeval vermesin. Bu uygulama tedbirli olmak açısından çok önemli." dedi.