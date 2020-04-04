Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Taşova ilçesinde de denetimler artırıldı.

Bu kapsamda ilçe girişlerinde bulunan trafik kontrol noktasında durdurulan araçlarda polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaptı.

Polis ekipleri ayrıca vatandaşları almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirdi.

Bir araç sürücüsüne ise yüzde 50 kapasiteden fazla yolcu taşımaktan dolayı cezai işlem yapıldı.