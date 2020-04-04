Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla akşam ve gece saatlerinde en sessiz günlerini yaşıyor.

İçişleri Bakanlığınca alınan kararlar doğrultusunda birçok işletme kepenk açmazken gündüz saatlerine nazaran gün batımından itibaren tarihi yarımada sessizliğe bürünüyor.

Her mevsim kalabalık olan Eminönü, Aksaray, Galata Köprüsü gibi yerlerde neredeyse kimse bulunmazken, trafik yoğunluğu ise hiç olmadığı kadar az seyrediyor.

Türkiye ve İstanbul‘un aynası konumunda İstiklal Caddesi de sessizlikten nasibini alan yerlerin başında geliyor. Kente ilk kez gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğradıkları, keyfine düşkün gezginlerin mekanlarına gittikleri tarihi caddede artık neredeyse kimse yok.

Her köşesinden ayrı bir ritmin yükseldiği, eğlence, gezi ve tarihi yolculuğu bir anda sunan İstiklal Caddesi'nde koronavirüs salgını sonrası artık ne bir ses ne de bir seda duymak kolay değil. Günlük milyonların geçtiği caddede gün batımından sonra dolaşanların sayısı oldukça düşük.

İstanbul'da popüler buluşma noktalarından olan Ortaköy Meydanı da salgın sonrası belki de ilk defa bu kadar sessiz bir görüntü sunuyor. İnsanların günün yorgunluğunu eşsiz manzarasıyla attığı, sahile yakın canlı sokaklarında gezdiği meydan da salgın sonrası boşaldı. Dükkanların sadece paket servis yaptığı Ortaköy Meydanı'na girişler de salgınla mücadele kapsamında ziyarete kapatıldı.

"Önemli olan sağlık"

Ortaköy Meydanı'nda kumpir dükkanı işleten Selami Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 senedir aynı yerde çalıştığını ve böylesine sessiz bir manzarayla hiç karşılaşmadığını söyledi.

Meydana taş yağsa bile en az 100 kişinin sokaklarda olacağını dile getiren Taşdemir, "Böyle bir manzarayla bizim nesilde kimse karşılaşmamıştır. Her taraf bomboş ama önemli olan sağlık. İnşallah kazasız belasız bizim ülkemizden de bu salgın bir an önce gider ve herkes normal hayatına döner." dedi.

Her şeyden önce sağlığın geldiğini ve alınan tedbirlere harfiyen uyduklarını anlatan Taşdemir, sadece paket servis yaptıklarını ve evlerinde yemek yapamayacak kişilere kendilerince destek olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Taksim Meydanı'nda 19 yıldır dönercilik yapan Ensari Torun da tarihi yerde bir çok olay yaşandığını ve hiç bu kadar sessiz görmediğini dile getirdi.

Akşam ve gece saatlerinde caddenin normalde çok canlı olduğunu ifade eden Torun, "Şu an virüsten dolayı herkes evde. Burası turistlik yer, turistler de durduğu için daha da sakin. Komşularımızdan bazıları kapattı. Biz zarar da kar da etsek vatandaşlarımıza hizmet etmek için açmak zorundayız. Bu akşam ortalama 50-60 kişi geldi, diğer günlere baktığın zaman 6 bin kişiye hizmet veriyorduk." diye konuştu.