Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.09.2023 20:40

Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Göksu Bayram, gazilerle sohbet etti, günlerini kutladı.

Törenin ardından millet bahçesinde gaziler onuruna yemek veren Bayram, şehit ve gazilerin Türk halkının en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Bu toprakların şehitler ve gazilerle vatan olduğunu belirten Bayram, "Vatan uğruna binlerce şehitler verdik, binlerce gazilerimiz var. Buraları ancak böyle vatan yapabildik. O yüzden sizler gurumuzsunuz, gözümüzün nurusunuz. Şehit aileleri ve gazilerimize kapımız her daim açıktır. Milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın bütünleştiği bu önemli ve anlamlı günde hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Programa Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ,İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Diyarbakır Valisi Su, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
20:34
Azerbaycan'dan Fransa'ya yanıt: Azerbaycan karşıtı girişimlerde Ermenistan'dan bile daha aktifsiniz
20:42
İsrail güçlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü
20:17
Sağlık Bakanı Koca'dan Eris varyantına ilişkin açıklama
20:20
Rekabet Kurulu: Maçkolik hakkında soruşturma açıldı
20:08
Ermenistan'ın politikaları 30 yıldır Karabağ'da tansiyonu yükseltiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin 78’nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap etti
FOTO FOKUS
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
"TCG Batıray" denizaltısı havuza çekildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ