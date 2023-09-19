Diyarbakır Valisi Su, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kur-an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Su, aziz milletin tarih boyunca bağımsızlığından ve hürriyetinden asla taviz vermediğini, hep bağımsız ve hür yaşadığını belirtti.

Ülkenin bugün de bağımsızlığa uzanan her türlü kötülüklere karşı yekvücut olarak mücadeleye devam ettiğini kaydeden Su, şöyle devam etti:

"Bugün ülkemizin her noktasında rahatça yaşayabilmemiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mücadelesinin sayesindedir. Şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Her daim şehitlerimizin yakınları ile gazilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum."

Orduevinde düzenlenen programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Hakan Çakıl, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcıları Abdullah Çiftçi, Zerrin Çay Beşikci, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Sur kaymakamı Asım Solak, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehit aileleri, gaziler ile yakınları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.