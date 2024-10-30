Malatya'da yerinde dönüşüm süreci ele alındı

Malatya Müteahhitler Derneği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Yeni Nikah Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 6 Daire Başkanı Mustafa İnan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ile dernek üyeleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılışında MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya'nın yeniden inşası ve geleceği için bu toplantının büyük bir önem taşıdığını vurguladı.



Bülbüloğlu, “Burada ele alacağımız konular ve alacağımız kararlar, Malatya'daki inşaat sürecinin eksikliklerini gidermeye yardımcı olacaktır” dedi. Depremin üzerinden 20 ay gibi bir süre geçtiğini hatırlatan Bülbüloğlu, Malatya'nın yerinde dönüşüm konusundaki ilerlemesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Bülbüloğlu, “Maalesef, yerel firmalarımızın bu sürece tam anlamıyla dahil olamadığını gözlemliyoruz. Bu durum, vatandaşlarımız için yeni mağduriyetler oluşturabilir” şeklinde konuştu. Bülbüloğlu, Malatya'nın tüm paydaşlarıyla, yani müteahhitleri, mühendisleri ve mimarlarıyla birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Malatya'yı daha hızlı bir şekilde ayağa kaldırmak için işbirliğine ihtiyaç var” diye ekledi.



Bülbüloğlu, toplantının önemine de vurgu yaparak, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla daha fazla istişarede bulunması gerektiğini belirterek “İlk defa idarecilerimizin bizleri toplantıya davet ettiğini görüyoruz. Bu, Malatya'nın geleceği için önemli bir adımdır” dedi.



Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise şehir imarı ile ilgili ciddi ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde, her iki merkez ilçede önemli adımların atıldığını söyleyen Taşkın, “En büyük sorun, alanların boşaltılması ve inşaat süreçlerinin başlamasıydı. Şu anda umulan seviyedeyiz ve yılbaşından önce tüm bu alanların tamamlanmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



Başkan Taşkın, ancak yerinde dönüşüm sürecinde beklenen seviyeye ise ulaşılamadığını vurguladı. Taşkın, sürecin yalnızca kamu kurumlarından kaynaklanmadığını, aynı zamanda arsa sahiplerinin katılımının da önem taşıdığını ifade ederek, “Yerinde dönüşüm, devletin depremden sonra vatandaşa sunduğu bir destek sistemidir. Devlet, katılım oranı yüzde 51 olursa, gerisini halledeceğini söylüyor. Ancak, Malatya'da bunu ilerletemedik” diye konuştu.



Taşkın, süreçle ilgili yanlış bilgilerin de dolaşıma sokulduğunu ifade ederek vatandaşlar arasında kafa karışıklığı oluşturulduğunu belirtip, “Artık mobilize olma zamanıdır. Birlikte hızlı karar alma vaktidir” dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'de, Malatya'nın deprem sonrası yaşadığı zorlukları dile getirerek, “Hatay'dan sonra en çok hasar alan şehir olduğumuz herkesin bilincinde. Ancak, yanlış algılarla Malatya'nın hasarsız olduğu gösterilmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı.



Malatya'nın, Gaziantep'ten bile daha az hibe aldığını ifade eden Er, “Hatay 380 milyon Euro, Maraş 260 milyon Euro, Gaziantep 177 milyon Euro, Malatya ise sadece 155 milyon Euro aldı. Dedim bu nasıl bir adalet, bu nasıl bir şey. Dediler ki ‘Siz her şey yolunda dediniz.' Ama Allah'a şükür tabi o mesafeleri kapatıyoruz. Biz bu şehri birlikte yöneteceğiz. Allah'a şükürler olsun ilçe belediyelerimiz arasında, başkalarımız aramızda iyi bir uyum yakaladık” ifadelerini kullandı.



Yeniden dönüşümün hızla ilerleyememesinin temel probleminin büyükşehir ve merkez ilçelerin daha önce bir araya gelmemesi olduğunu ifade eden Er, “Dolayısıyla bir sene heba oldu. Hakikaten çarşı çökünce bütün Malatya'nın umutları da çöktü. Allah'a şükürler olsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımız geldikten sonra olumlu gelişmeler kaydedildi. Şu anda iyi bir çalışma performansı yakaladık. TOKİ konutları ve AFAD projeleri hızla ilerliyor” ifadelerine yer verdi.



Kente dışarıdan gelen müteahhitler konusunda dikkatli olunması gerektiğini de vurgulayan Başkan Er, “Büyükşehir Belediyesi olarak bir kentsel dönüşüm şirketi kurma çalışmalarımız var. Bu şirket, vatandaş ile müteahhitler arasında bir köprü vazifesi görecektir” diyerek, işbirliği ve birlikte karar almanın önemine değindi. Yapılan konuşmaların ardından müteahhitler yerinde dönüşüm başta olmak üzere karşılaştıkları sıkıntılar ile ilgili söz alarak isteklerini dile getirdiler.