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Güncel
AA 30.10.2024 17:25

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 kişi tutuklandı

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 kişi tutuklandı

Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ordu'nun Fatsa, Ünye, Korgan ilçeleri ile Giresun'un Bulunacak ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 227 gram uyuşturucu, 3 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 11 cep telefonu, ile suçtan elde edilen 12 bin lira para ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, olup 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

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