Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 kişi tutuklandı

Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ordu'nun Fatsa, Ünye, Korgan ilçeleri ile Giresun'un Bulunacak ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 227 gram uyuşturucu, 3 gram esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 11 cep telefonu, ile suçtan elde edilen 12 bin lira para ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş, olup 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."