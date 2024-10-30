Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tosya ilçesinde F.K'nin üstünde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Devrekani ilçesinde ise Ö.K'nin ikametinde ve aracında yapılan aramada sentetik ecza hapıyla ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.