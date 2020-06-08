Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yaban kekliği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Kale ilçesinde 35 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız silah ve 3 yaban kekliği ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı.
İlçedeki şüpheli şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca, 74 kuru sıkı mermisi, 35 kök kenevir ile 3 yaban kekliği ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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