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Güncel
AA 11.09.2024 01:00

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Üç aylık teknik ve fiziki takip yapılarak belirlenen 20 şüpheliye ait adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 17 bin 627 sentetik hap, 209 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin 160 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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