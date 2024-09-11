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Güncel
AA 11.09.2024 00:00

Eskişehir'deki bir evde biriktirilen çöp temizlendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evde biriktirilen atıklar belediye ekiplerince temizlendi.

Eskişehir'deki bir evde biriktirilen çöp temizlendi

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir evde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bahse konu yere giden Odunpazarı Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğüne bağlı ekip, biriktirilen çöpleri dışarı taşıdı.

Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıttan oluşan atıkların evden çıkartılmasının ardından ekipler, genel temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

ETİKETLER
Eskişehir Polis Zabıta Gıda
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