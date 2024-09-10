Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.09.2024 23:26

Çankırı'da çiftçilere "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli" anlatıldı

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çankırı'da çiftçilere "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli" anlatıldı

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda, güçlü Türkiye'nin güçlü tarımdan geçtiğine dikkati çekti.

Dünyada söz sahibi olmak için savunma sanayisi kadar tarımsal üretimin ve hayvancılık üretiminin de önemli olduğu bilincinde olunması gerektiğini vurgulayan Düzgün, "Her türlü sıkıntıya, her türlü probleme rağmen çiftçilerimizin ürettiğini, üretim için çabaladığını görüyoruz. Sayın Valimizin yolumuzu açması, bizi bu manada teşvik etmesiyle huzurlu ortam sağlayarak çalışmaktan zevk alıp çiftçilere hizmet etmekten mutlu oluyoruz." dedi.

Yeni üretim modeli hakkında bilgi veren Düzgün, "Planlı üretim modeli, planlı üretimdeki destekleme modeli önceliğimiz üretimde devamlılık, üretimin kayıt altına alınması. Kayıtlı olursa yol haritamızı belirleriz. Kaydedilmiş üretimin verimli hale yani daha çok ürün değil, daha verimli ürün elde edilmesi ve bunun kısmen sanayiye ve yatırıma dönüştürülmesi. Bu eksende yoğun gayretlerle hazırlanarak çıkarılmış bu yasaları misafirlerimize anlatacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ergin Çilali, Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Tuncay Aygen, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Basri Gezer ve Ziraat Mühendisi Abdurrahman Çördük, katılımcılara sunum gerçekleştirdi.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

ETİKETLER
Çankırı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Teşvik Hayvancılık
Sıradaki Haber
Sivas’ta kaybolan koyunları AFAD ekipleri buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
UCM Başsavcısı'ndan Netanyahu için yakalama kararını hızlandırma talebi
00:38
BM: Ukrayna'daki savaşta 11 bin 700 sivil öldü
00:33
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğini darp eden anne tutuklandı
23:51
Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
23:33
Hamas: İsrail'in saldırıları "zorla göç ve ilhak planlarını" uygulamada başarılı olamayacak
00:06
BM Genel Kurulu'nda Filistin için tarihi anlar
Gazzeli öğrenciler için ders zili çalacak bir okul kalmadı
Gazzeli öğrenciler için ders zili çalacak bir okul kalmadı
FOTO FOKUS
BM Genel Kurulu'nda Filistin için tarihi anlar
BM Genel Kurulu'nda Filistin için tarihi anlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ