Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 10 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli mercilere sevk edilen 20 zanlıdan 17'si tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından 10 Eylül'de 20 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada 17 bin 627 sentetik hap, 209 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 fişek, 4 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ele geçirilmişti.