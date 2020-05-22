Malatya İl genelinde 495 personelle gerçekleştirilen denetimlerde,11 bin 587 kişi sorgulandı, 40 park, mesire alanı ve yürüyüş yolu çevresi kontrol edildi.

Ekipler, 1726 iş yeri ve 9 bin 560 aracı kontrol ederek, 494 araca 192 bin 5 lira cezai işlem uyguladı, 10 aracı ise trafikten men etti. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 64 iş yerine işlem yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 71 kişiye işlem yapıldı.

Belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren bir iş yeri ile süresiz kapalı olması gereken 9 işletmeye işlem yapıldı.

Denetimlerde 10 sentetik hap ve 87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.