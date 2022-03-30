Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf:AA ARŞİV]
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesinde, B.D, idaresindeki 44 ADP 815 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye (73), çarptı.
Kazada ağır yaralanan İ.K, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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