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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 01 BC 244 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: malatyaSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:51
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