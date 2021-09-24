Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 11:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da terör propagandasına 1 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişiyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusuna başlandı.
Etiketler: Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele Malatya
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