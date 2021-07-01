Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 07:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, üzerinde Arapça harf ve rakamlar bulunan yarı otomatik tabanca ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tabancanın kentte satılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli H.B.G'de Alman menşeli üzerinde Arapça harf ve rakamlar yazılı 1800'lü yıllara ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yarı otomatik tabanca ele geçirdi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Malatya
Sıradaki Haber
Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz