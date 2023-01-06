Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Yeşiltaş, Ayvalı ve Irmak mahallelerinde belirlenen 7 adrese baskın yaptı.
Aramalarda 1 mavzer tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 yivsiz çift kırma av tüfeği, 1 ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1025 mermi, 280 av tüfeği kartuşu, 1 kama ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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