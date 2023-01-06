Çiftlikköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyede görevli mutemet, veznede toplanan 25 bin lirayı bankaya götürürken düşürdü.

Paraları bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulan kağıt toplayıcısı Muhanned İbrahim, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polisin yaptığı araştırmada, bulunan paraların belediyeye ait olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine yetkililere teslim edilen paralar, banka hesabına yatırıldı.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Irak Türkmeni İbrahim'i makamında ağırlayarak teşekkür etti.



"Allah, Muhanned İbrahim kardeşimizden, tüm Irak Türkmenlerinden razı olsun"

Genci ödüllendiren Silpagar, "Belediyenin parasının kaybolduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Allah, Muhanned İbrahim kardeşimizden, tüm Irak Türkmenlerinden razı olsun. Biz de ona maddi manevi elimizden ne gelirse destek olmaya söz verdik. Böyle bir vesile ile kendisi ile tanışmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Muhanned İbrahim ise Türkiye'ye 5 yıl önce geldiklerini ve kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağladığını kaydederek, "Paraları hemen polise götürdüm. Alsam haram para olurdu, böyle bir şeyi aklımdan geçirmedim." ifadesini kullandı.