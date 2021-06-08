Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 21:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Malatya'da seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Kozluk Sokak'ta seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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