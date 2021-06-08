Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 20:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da traktör devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile eşi hayatını kaybetti.
İlçenin Oymaağaçseki köyünde Şükrü Ç. idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ile eşi Nefise Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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