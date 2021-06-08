Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Baraj Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan A.T'ye, R.A idaresindeki hafif ticari araç çarptı.
Yaralanan A.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A.T'nin durumu iyi.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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