Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Adıyaman-Çelikhan kara yolunda Barış B. idaresindeki otomobil, Serhat D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada Serhat D. ile motosiklette bulunan Eren K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Eren K'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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