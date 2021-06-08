Cihangir Mahallesi Kibele Sokak’ta 5 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman daireyi sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, 4. katta yaşayan, yatalak olduğu öğrenilen bir kişiyi daire kapısını kırarak çıkardı. Dumandan etkilenen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen diğer bina sakinlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.