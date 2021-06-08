Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da drift yapan iki sürücüye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da drift yapan iki sürücüye toplam 15 bin 670 lira idari para cezası verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, araçların plaka bilgisinden ulaştığı R.Y. ve Ö.Ö.'yü yakaladı.
Sürücülere, 'drift atmak' ve 'tescil plakası takmamak' maddelerinden toplam 15 bin 670 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, araçları trafikten men etti.
Sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün el konuldu.
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