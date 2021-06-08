Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bir tarlada yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Araban ilçesindeki buğday ekili tarlada çıkan yangında buğday ekili alanlar zarar gördü.
Yolveren Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine çevredeki vatandaşlar da destek verdi.
Yangında yaklaşık 50 dönüm ekili arazi zarar gördü.
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