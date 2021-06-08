Yolveren Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangında yaklaşık 50 dönüm ekili arazi zarar gördü.​​​​​​​