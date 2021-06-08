Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 20:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum’da su kuyusundan kurtarılan kurt doğaya salındı
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’da düştüğü su kuyusundan kurtarılan kurt sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya salındı.
Merkeze bağlı Atçalı köyünde ormanlık alanda bulunan bir su kuyusuna düşen kurt köylüler tarafından fark edildi.
Köy muhtarına haber vermesi üzerine köye Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü, Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından kurt kuyudan çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kurt akşam saatlerinde ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.
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