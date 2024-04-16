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Güncel
AA 16.04.2024 17:35

Malatya'da "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" Doğu Anadolu Bölge Yarışması yapıldı

"MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" Doğu Anadolu Bölge Yarışması Malatya'da düzenlendi.

Malatya'da "MEB Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması" Doğu Anadolu Bölge Yarışması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Malatya Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçetleştirilen yarışmaya Elazığ ve Tunceli illerinden de öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, yarışmanın öğrencilere mesleki eğitim yoluyla kazandıkları becerileri sergileme fırsatı sunarken Türk mutfağının geleneksel tatlarını da ön plana çıkardığını söyledi.

Bakır, "Yarışma, ortaöğretim mesleki ve teknik kurumlarında yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim öğretim gören öğrencilere mutfak sanatlarındaki ustalıklarını gösterme ve Türk mutfağının zengin geçmişini gelecek nesillere aktarma fırsatı sunuyor. Dereceye giren öğrencileri tebrik ediyorum." dedi.

Yarışmada Malatya Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Tunceli Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Elazığ Merkez Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Bölge birincileri 4 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan büyük finale katılmaya hak kazandı.

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