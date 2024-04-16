Telli turnalar yeniden Amasya’da yuva yaptı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” doğrultusunda 11. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan illerde 2024 yılı izleme çalışmalarına başlandı.

11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Amasya’da, Telli Turna kuşunun, önceki yıllarda üreme kaydı olan, geçtiğimiz yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde izleme çalışması Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve teknik elemanlarının katılımı ile yapıldı. Bu konudaki çalışmalar devam ettiği belirtildi.